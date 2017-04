Russian computer scientist arrested in Spain: police

MADRID, Spain: The wife of a Russian computer scientist arrested in Spain has reportedly been told by police he is being held over a computer virus linked to Donald Trump’s US election victory.

The man was picked up at Barcelona airport on Friday “by officers of the police technological investigation unit following an international complaint” a Spanish police spokesman told AFP adding that he had later been transferred to Madrid.

The detained man’s wife, Maria Levachova, told the television channel Russia Today that her husband was held “at the request of the American authorities in connection with cybercrime.”

The channel quoted Levachova saying that Spanish police told her “a virus which appears to have been created by my husband is linked to the victory of (US President) Trump” in the US election last November.

Neither the Spanish police nor the Russian consulate confirmed the reason for the arrest when contacted by AFP.

Russia was accused by US intelligence and counter-espionage services of interfering in the US presidential election to boost Trump’s prospects.

In mid-January, another Russian computer scientist wanted by the US, Stanislav Lisov, was arrested at Barcelona’s El Prat airport.









Un informaticien russe, Piotr Levachov, a été arrêté vendredi à Barcelone en Espagne, a indiqué dimanche à l’AFP la police espagnole.

L’homme a été “arrêté vendredi à Barcelone par des agents de l’unité d’enquête technologique de la police suite à une réclamation internationale,” transféré à Madrid et mis à disposition de l’Audience nationale, une juridiction de Madrid chargée des affaires complexes, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police sans plus de précisions.

Le consulat de Russie en Espagne a également confirmé l’information.

Selon sa femme Maria Levachova, interrogée par la chaîne russe Russia Today, il aurait été arrêté “à la demande des autorités américaines, pour être extradé, en lien avec la cybercriminalité.”

Selon ses dires rapportés par RT, la police lui aurait affirmé après l’arrestation qu’“un virus qui semble avoir été créé par mon mari est lié à la victoire de (Donald) Trump” à l’élection présidentielle américaine.

Ni la police espagnole ni le consulat russe n’ont livré le motif de l’arrestation à l’AFP.

La Russie a été accusée par les services de renseignement américains et le contre-espionnage d’ingérence dans l’élection présidentielle pour favorizer le futur vainqueur Donald Trump.

Le président des Etats-Unis a lui nié à plusieurs reprises toute collusion avec Moscou.

Mi-janvier, un autre informaticien russe recherché par les Etats-Unis, Stanislav Lisov, avait été arrêté à l’aéroport El Prat de Barcelone et également mis à disposition de l’Audience nationale.

av-gtf-tbm/mck

MADRID, Spain: The wife of a Russian computer scientist arrested in Spain has reportedly been told by police he is being held over a computer virus linked to Donald Trump’s US election victory.

The man was picked up at Barcelona airport on Friday “by officers of the police technological investigation unit following an international complaint” a Spanish police spokesman told AFP adding that he had later been transferred to Madrid.

The detained man’s wife, Maria Levachova, told the television channel Russia Today that her husband was held “at the request of the American authorities in connection with cybercrime.”

The channel quoted Levachova saying that Spanish police told her “a virus which appears to have been created by my husband is linked to the victory of (US President) Trump” in the US election last November.

Neither the Spanish police nor the Russian consulate confirmed the reason for the arrest when contacted by AFP.

Russia was accused by US intelligence and counter-espionage services of interfering in the US presidential election to boost Trump’s prospects.

In mid-January, another Russian computer scientist wanted by the US, Stanislav Lisov, was arrested at Barcelona’s El Prat airport.









Un informaticien russe, Piotr Levachov, a été arrêté vendredi à Barcelone en Espagne, a indiqué dimanche à l’AFP la police espagnole.

L’homme a été “arrêté vendredi à Barcelone par des agents de l’unité d’enquête technologique de la police suite à une réclamation internationale,” transféré à Madrid et mis à disposition de l’Audience nationale, une juridiction de Madrid chargée des affaires complexes, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police sans plus de précisions.

Le consulat de Russie en Espagne a également confirmé l’information.

Selon sa femme Maria Levachova, interrogée par la chaîne russe Russia Today, il aurait été arrêté “à la demande des autorités américaines, pour être extradé, en lien avec la cybercriminalité.”

Selon ses dires rapportés par RT, la police lui aurait affirmé après l’arrestation qu’“un virus qui semble avoir été créé par mon mari est lié à la victoire de (Donald) Trump” à l’élection présidentielle américaine.

Ni la police espagnole ni le consulat russe n’ont livré le motif de l’arrestation à l’AFP.

La Russie a été accusée par les services de renseignement américains et le contre-espionnage d’ingérence dans l’élection présidentielle pour favorizer le futur vainqueur Donald Trump.

Le président des Etats-Unis a lui nié à plusieurs reprises toute collusion avec Moscou.

Mi-janvier, un autre informaticien russe recherché par les Etats-Unis, Stanislav Lisov, avait été arrêté à l’aéroport El Prat de Barcelone et également mis à disposition de l’Audience nationale.

av-gtf-tbm/mck