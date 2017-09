Cricket: ICC Test rankings

LONDON: International Cricket Council Test rankings on Sunday, after the end of the three-match series between England and West Indies:

Team Rankings (rank, team, points):

1 India 125

2 South Africa 110

3 England 105

4 New Zealand 97

5 Australia 97

6 Pakistan 93

7 Sri Lanka 90

8 West Indies 75

9 Bangladesh 74

10 Zimbabwe 00

Top 10 Batting Rankings (rank, player, team, points, average, highest rating):

1 Steve Smith AUS 936 59.66 941 v IND Dharamsala 2017

2 Joe Root ENG 889 53.76 917 v AUS Nottingham 2015

3 Kane Williamson NZL 880 51.16 893 v AUS Perth 2015

4 C. Pujara IND 876 52.65 888 v SRI Colombo 2017

5 David Warner AUS 807 47.94 880 v NZL Perth 2015

6 Virat Kohli IND 806 49.55 895 v BAN Hyderabad 2017

7 Azhar Ali PAK 769 46.86 787 v AUS Melbourne 2016

8 Hashim Amla RSA 764 49.00 907 v PAK Abu Dhabi 2013

9 Lokesh Rahul IND 761 46.27 761 v SRI Pallekele 2017

10 Ajinkya Rahane IND 760 47.61 825 v NZL Indore 2016

Top 10 Bowling Rankings (rank, player, team, points, average, highest rating):

1 James Anderson ENG 896 27.39 896 v WIS Lord’s 2017

2 Ravindra Jadeja IND 884 23.60 899 v AUS Ranchi 2017

3 R. Ashwin IND 852 25.26 904 v ENG Mumbai 2016

4 Rangana Herath SRI 809 28.25 867 v ZIM Harare 2016

5 Josh Hazlewood AUS 794 25.75 863 v IND Bangalore 2017

6 Kagiso Rabada RSA 785 24.56 821 v SRI Joburg 2017

7 Dale Steyn RSA 763 22.30 909 v WIS Centurion 2014

8 Nathan Lyon AUS 752 31.83 752 v BAN Chit’gong 2017

9 V. Philander RSA 751 22.45 912 v Ind Joburg 2013

10 Neil Wagner NZL 745 28.90 767 v RSA Dunedin 2017

