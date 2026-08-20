KYIV: The Ukrainian capital Kyiv came under attack from Russian ballistic missiles early on Thursday, Mayor Vitali Klitschko said.
A Reuters witness reported hearing more than a dozen explosions. Klitschko said there had been strikes in two districts of Kyiv on non-residential buildings, some of which were on fire.
Ukrainian capital Kyiv under attack by Russian ballistic missiles, mayor says
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Updated 20 August 2026 00:39
Ukrainian capital Kyiv under attack by Russian ballistic missiles, mayor says
- Strikes hit two districts of Kyiv
KYIV: The Ukrainian capital Kyiv came under attack from Russian ballistic missiles early on Thursday, Mayor Vitali Klitschko said.