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Russia-Ukraine Conflict
Russia-Ukraine Conflict

Ukrainian capital Kyiv under attack by Russian ballistic missiles, mayor says

A man searches for survived books after the fire on the site of the country’s biggest book market, cased by Russia’s recent missile attack in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Aug.19, 2026. (AP) (AP)
A man searches for survived books after the fire on the site of the country’s biggest book market, cased by Russia’s recent missile attack in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Aug.19, 2026. (AP) (AP)
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Updated 20 August 2026 00:39
Reuters
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Ukrainian capital Kyiv under attack by Russian ballistic missiles, mayor says

Ukrainian capital Kyiv under attack by Russian ballistic missiles, mayor says
  • Strikes ‌hit two districts of Kyiv
Updated 20 August 2026 00:39
Reuters
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KYIV: The Ukrainian ​capital Kyiv came under attack from Russian ‌ballistic ‌missiles ​early ‌on ⁠Thursday, Mayor ​Vitali Klitschko ⁠said.
A Reuters witness reported hearing ⁠more ‌than a ‌dozen explosions. ​Klitschko ‌said ‌there had been strikes ‌in two districts of Kyiv ⁠on non-residential ⁠buildings, some of which were on fire. 

Topics: Russia-Ukraine Conflict

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