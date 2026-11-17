- Fidan also said officials from Egypt, Pakistan, Saudi Arabia, Germany, France, Britain and Italy as well as Turkiye, would hold their second collective meeting in November
ANKARA: Officials from Turkiye, Saudi Arabia and Pakistan will hold their latest round of talks for their Makkah Joint Defense Pact in November, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said on Tuesday.
In a news conference with his Syrian counterpart, Asaad Al-Shibani, Fidan also said officials from Egypt, Pakistan, Saudi Arabia, Germany, France, Britain and Italy as well as Turkiye, would hold their second collective meeting in November.