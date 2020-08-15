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  • Saudi Arabia announces death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud

Saudi Arabia announces death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud

The Royal Court said funeral prayers will be held on Saturday in the Kingdom’s capital, Riyadh. (File/AFP)
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Updated 13 sec ago
Arab News

Saudi Arabia announces death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud

  • The Royal Court said funeral prayers will be held on Saturday
Updated 13 sec ago
Arab News

DUBAI: Saudi Arabia has announced the death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud, state news agency SPA reported.
The Royal Court said funeral prayers will be held on Saturday in the Kingdom’s capital, Riyadh.

Topics: Saudi Arabia

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  • The first match will be between Kuwait Sports club and Al-Naser Sport Club
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DUBAI: Kuwait’s football league will resume on Saturday after its suspension since March due to the coronavirus outbreak, state news agency KUNA reported.
The first match will be between Kuwait Sports club and Al-Naser Sport Club.

Topics: Coroanvirus

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