DUBAI: Saudi Arabia has announced the death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud, state news agency SPA reported.
The Royal Court said funeral prayers will be held on Saturday in the Kingdom’s capital, Riyadh.
Saudi Arabia announces death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud
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Updated 13 sec ago
Saudi Arabia announces death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud
- The Royal Court said funeral prayers will be held on Saturday
DUBAI: Saudi Arabia has announced the death of Prince Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Saud, state news agency SPA reported.