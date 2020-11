DUBAI: The United Arab Emirates government approved a $15.8 billion (58 billion dirhams) budget for next year, state news agency WAM reported.

ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد ٢٠٢١ بمصروفات تقديرية ٥٨ مليار درهم .. مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في ٢٠٢١ .. وأولويات التنمية ستبقى أولوية.. pic.twitter.com/7WfEqOWeal — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 1, 2020

For 2020, the UAE federal budget was $16.71 billion (61.35 billion dirhams).