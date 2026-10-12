- Authority regulates, supports coastal, marine tourism, with focus on facilitating private sector investment, diversifying tourism experiences
JEDDAH: The Saudi Red Sea Authority issued Saudi Arabia’s first beach operator license on Monday to Emaar, The Economic City, for Yam Beach in King Abdullah Economic City.
The license was issued through the unified coastal tourism platform, in accordance with the Beach Operators’ Requirements and Conditions introduced by the authority in late 2025.
The license sets out requirements for beach operators, providing clarity on licensing, operational standards, visitor safety and environmental protection. It also provides a framework for private sector beach services and visitor facilities.
Operators must provide essential facilities and services, ensure accessibility for persons with disabilities, and maintain certified lifeguard coverage during operating hours. They must also designate swimming areas separate from marine activity zones and prepare safety and emergency evacuation plans.
Environmental requirements include proper waste management, monitoring water and sand quality, and protecting marine habitats and wildlife.
The license follows coordination between the authority, the Economic Cities and Special Zones Authority, which oversees King Abdullah Economic City, and private sector partners. The cooperation aims to improve beach readiness and service standards and attract domestic and international visitors to Saudi Arabia’s coastal destinations.
The Saudi Red Sea Authority regulates and supports coastal and marine tourism, with a focus on facilitating private sector investment, diversifying tourism experiences and supporting economic growth and job creation, in line with Saudi Vision 2030.