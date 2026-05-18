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Russia-Ukraine Conflict
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Russia launched 524 drones, 22 missiles at Ukraine overnight, Ukraine air force says

Russia launched 524 drones, 22 missiles at Ukraine overnight, Ukraine air force says
Above, a destroyed car and damaged buildings at the site of a Russian drone strike in Odesa, Ukraine, in this screengrab obtained from a handout video released on May 18, 2026. (Odesa City Council via Telegram/Reuters)
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Updated 18 May 2026 09:00
Reuters
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Russia launched 524 drones, 22 missiles at Ukraine overnight, Ukraine air force says

Russia launched 524 drones, 22 missiles at Ukraine overnight, Ukraine air force says
  • Air defense units ⁠shot down or neutralized 503 drones ⁠and four missiles
Updated 18 May 2026 09:00
Reuters
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Russia launched 524 drones and 22 missiles in overnight attacks targeting Ukraine, ‌Ukraine’s ‌air force said ‌on ⁠Monday.
Air defense units ⁠shot down or neutralized 503 drones ⁠and four missiles, ‌the ‌air force ‌said ‌in a post on Telegram, adding that ‌the main target of ⁠the attack ⁠was the city of Dnipro and the surrounding region.

Topics: Russia-Ukraine Conflict Russia Ukraine

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