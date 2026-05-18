Russia launched 524 drones and 22 missiles in overnight attacks targeting Ukraine, Ukraine’s air force said on Monday.
Air defense units shot down or neutralized 503 drones and four missiles, the air force said in a post on Telegram, adding that the main target of the attack was the city of Dnipro and the surrounding region.
Russia launched 524 drones, 22 missiles at Ukraine overnight, Ukraine air force says
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Updated 18 May 2026 09:00
Russia launched 524 drones, 22 missiles at Ukraine overnight, Ukraine air force says
- Air defense units shot down or neutralized 503 drones and four missiles
Russia launched 524 drones and 22 missiles in overnight attacks targeting Ukraine, Ukraine’s air force said on Monday.