BEIJING: Rescuers are searching for 23 missing people after a Vietnamese ship carrying 62 crew members sank in the South China Sea, Chinese state media reported Sunday morning.
The cargo vessel Khoi Nguyen 18 encountered trouble near Yongshu Reef, also known as Fiery Cross Reef, with 39 people rescued, state broadcaster CCTV reported.
23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media
Short Url
https://arab.news/v79z3
Updated 26 July 2026 08:10
23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media
BEIJING: Rescuers are searching for 23 missing people after a Vietnamese ship carrying 62 crew members sank in the South China Sea, Chinese state media reported Sunday morning.