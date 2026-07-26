You are here

  • Home
  • 23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media

23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media

23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media
A China Coast Guard ship is seen in the South China Sea. (AFP)
Short Url

https://arab.news/v79z3

Updated 26 July 2026 08:10
AFP
Follow

23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media

23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media
Updated 26 July 2026 08:10
AFP
Follow

BEIJING: Rescuers are searching for 23 missing people after a Vietnamese ship carrying 62 crew members sank in the South China Sea, Chinese state media reported Sunday morning.
The cargo vessel Khoi Nguyen 18 encountered trouble near Yongshu Reef, also known as Fiery Cross Reef, with 39 people rescued, state broadcaster CCTV reported.

Topics: China Vietnam

Related

Trump warns Russia and China against arms sales to Iran
Middle East

Trump warns Russia and China against arms sales to Iran

Update Philippines says China shoal deal needs no permission for resupply video
World

Philippines says China shoal deal needs no permission for resupply

Latest updates

23 missing after Vietnamese ship sinks in South China Sea: Chinese state media

Saudi Arabia ranks among top G20 performers in mobile internet speeds: report

Saudi Arabia ranks among top G20 performers in mobile internet speeds: report

Typhoon Noul makes landfall in southern China, with over 340,000 evacuated and flights canceled

Typhoon Noul makes landfall in southern China, with over 340,000 evacuated and flights canceled

Trump faces midterm reckoning with 100 days to US vote

Trump faces midterm reckoning with 100 days to US vote

Van slams into crowd at Berlin festival, killing 1 and injuring 16, as police identify suspect

Van slams into crowd at Berlin festival, killing 1 and injuring 16, as police identify suspect

Search form

Print Edition
Read pdf version Subscribe now
© 2026 SAUDI RESEARCH & PUBLISHING COMPANY, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement.