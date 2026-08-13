TOKYO: Japan’s Foreign Minister Toshimitsu Motegi summoned the Russian ambassador on Thursday to “strongly protest” against President Vladimir Putin’s visit to the Kuril islands claimed by both countries, Tokyo said.
“Upon learning reports that Russian President Vladimir Putin had visited Etorofu Island on August 13, we summoned Russian Ambassador to Japan Nikolai Nozdrev to the foreign ministry and lodged a strong protest,” the ministry said in a statement.
Japan summons Russian envoy after Putin visits disputed islands
Updated 13 August 2026 13:26
Japan summons Russian envoy after Putin visits disputed islands
TOKYO: Japan’s Foreign Minister Toshimitsu Motegi summoned the Russian ambassador on Thursday to “strongly protest” against President Vladimir Putin’s visit to the Kuril islands claimed by both countries, Tokyo said.